Israel reivindica el ataque contra una universidad de Teherán

En una nueva oleada de ataques sobre Teherán, el ejército de Israel ha reivindicado un bombardeo sobre una universidad en la capital supuestamente relacionada con la Guardia Revolucionaria.

Según las sospechas de las tropas israelíes, la universidad Imán Hossein se utilizaba para el entrenamiento de oficiales del mencionado cuerpo, habría acogido sus reuniones y custodiado activos militares.

A lo largo de los ataques sobre Irán de las últimas horas, para los que Israel desplazó hasta 80 aviones de combate, también destruyó una instalación de almacenamiento de misiles, así como un complejo subterráneo con búnkeres militares y centros de operaciones.

