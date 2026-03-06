El petróleo sigue al alza y vuelve a niveles de 2024 tras subir más de un 20% en una semana

El precio del petróleo sigue subiendo como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz, la principal ruta de tránsito mundial del crudo, a causa del ataque emprendido contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Tomando en cuenta los precios del pasado viernes, un día antes del inicio de los bombardeos, el alza supera el 20%, y vuelve a situar el precio del barril en niveles de 2024.

En concreto, el crudo de referencia en Estados Unidos roza ya los 85 dólares, con un encarecimiento acumulado del 25%; mientras el de Europa supera los 87,6 euros tras elevarse un 21% en su semana más alcista desde 2020.

Cierre de Ormuz

Y es que el estrecho de Ormuz, situado entre Omán e Irán, funciona como una puerta muy estrecha por la que debe pasar casi todo el petróleo y el gas que sale del golfo Pérsico hacia el resto del mundo, lo que afecta a las exportaciones de Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

Los datos que reflejan las organizaciones internacionales de comercio ponen de manifiesto que un 20% del crudo mundial y un 25% del gas natural que se transporta utiliza esta vía, de modo que el cierre del paso supone un impacto inmediato sobre la economía mundial, tal y como reconoce la propia Administración de información energética de Estados Unidos.

Las dificultades que están sufriendo los buques para atravesar esa zona, con bombardeos incluidos, han llevado ya al presidente Trump a ofrecer seguros y la protección de la Armada de Estados Unidos a los petroleros que deban cruzar esta importante arteria comercial. Asimismo, ha abierto la mano para que un país como India, dependiente del crudo del Golfo, pueda adquirir ese suministro a Rusia durante el próximo mes.

¿Más subidas?

Con todo, desde la Agencia Internacional de la Energía, su presidente, Fatih Birol, ha minimizado el problema logístico, por entender que será "temporal", ya que existen abundantes reservas de petróleo para garantizar los suministros. El gas, en cambio, "es otra cosa", y prevé que su coste escalará "en días o semanas" si el conflicto continúa.

En cambio, otros analistas internacionales prevén que el precio del barril de petróleo podría subir hasta por encima de los 100 o 120 dólares si el acceso al estrecho de Ormuz sigue restringido durante el próximo mes, dadas las dificultades de encontrar rutas de suministro alternativo con celeridad.