Ocho países árabes cargan contra Israel por sus ambiciones sobre Cisjordania

La decisión del gobierno de Israel de registrar amplias zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado" levanta ampollas en el mundo árabe y musulmán.

Ya el pasado mes de octubre, las pretensiones de Netanyahu habían chocado no solo contra una quincena de países de su entorno, sino que el propio Trump había manifestado su oposición. "No va a suceder porque he dado mi palabra a los países árabes y tenemos un gran apoyo de estos países. Israel perdería el apoyo de Estados Unidos si esto sucede", había pronunciado Trump en una entrevista con la revista Time.

No obstante, el gobierno del país hebreo parece decidido a continuar con su plan, y hoy mismo se ha dado a conocer un manifiesto firmado por ocho países que condena la designación de zonas de Cisjordania como propiedad de Israel.

Se trata de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Egipto, Qatar, Indonesia, Jordania, Pakistán y Turquía. Todos ellos han advertido de que se trata de un paso "ilegal" que "socava los derechos legítimos del pueblo palestino" y, entre los argumentos que esgrimen, se encuentran los preceptos y dictámenes de Naciones Unidas o la Corte Internacional de Justicia.

"Imponer una nueva realidad"

“Este paso refleja un intento de imponer una nueva realidad jurídica y administrativa diseñada para consolidar el control sobre las tierras ocupadas, socavando así la solución de dos Estados, erosionando las perspectivas de establecimiento de un Estado palestino independiente y viable y poniendo en peligro el logro de una paz justa en la región", recalcan los firmantes para justificar su "rechazo categórico” a la decisión de Israel.

Por ello, reclaman a la comunidad internacional que "se ponga fin a estas violaciones" y se "salvaguarden los derechos inalienables del pueblo palestino".