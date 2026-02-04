Israel intensifica sus ataques contra Gaza y Cisjordania en una jornada con 20 muertos, cuatro de ellos niños

Mientras el plan de paz de Estados Unidos para Gaza sigue avanzando, con la entrada en vigor de la segunda fase de la mano de un gobierno de tecnócratas palestinos para gestionar el día a día del enclave costero, Israel no renuncia a unos ataques que dejan, desde la aprobación del alto el fuego el pasado 10 de octubre, más de 500 fallecidos. En concreto, en las últimas horas, la ofensiva del ejército del país hebreo refleja al menos 18 palestinos muertos —incluidos cuatro menores y un bebé de cinco meses— en la franja y dos más en Cisjordania.

En lo que respecta a Gaza, está confirmada la muerte de 14 personas tras un ataque contra tiendas de campaña y viviendas de desplazados en el este de la ciudad en el que perdieron la vida el bebé y dos menores de 13 y 16 años; mientras en Yan Kunis, al sur de la franja, otro ataque contra los desplazados se saldó con cuatro muertos, uno de ellos, un niño.

Un palestino sostiene a un bebé muerto

Desde el ejército de Israel han confirmado los ataques en Gaza, justificados en un ataque de "terroristas" contra los militares que deja a uno de ellos herido de gravedad. "Carros de combate abrieron fuego contra los terroristas y se iniciaron bombardeos en la zona", ha aseverado, para incidir en que el ataque palestino supone "una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego".

En lo que atañe a Cisjordania, un paramédico de 24 años ha perdido la vida en Jericó, en un ataque del ejército del país hebreo en el que se ha confirmado otro muerto y otras ocho personas que resultaron heridas de diversa gravedad.

Sufrimiento en Gaza

Desde el 7 de octubre de 2023, la fecha de los atentados de Hamás que acabaron con la vida de unos 1.200 israelíes, los ataques del ejército y de los colonos del país hebreo dejan al menos 1.050 palestinos muertos en la zona.