Israel responde a los ataques de Hezbolá con bombardeos que dejan más de 30 muertos en Líbano

El lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbolá contra Israel —la reacción de la milicia chií al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei— ha tenido como réplica una oleada de ataques en Líbano que han costado la vida a 31 personas, según las cifras confirmadas hasta el momento.

Además, otras 149 han resultado heridas, según el balance que ha hecho público el ministerio de Sanidad libanés, que ha apuntado que el grueso de víctimas se ha registrado en Beirut, la capital.

En medio de estos ataques cruzados entre la milicia chií y el ejército israelí, el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, ha condenado el lanzamiento de cohetes contra Israel por tratarse de un “acto irresponsable que pone en peligro la seguridad” de su país.

“No permitiremos que el país se deje arrastrar a nuevas aventuras y tomaremos todas las medidas necesarias para detener a los perpetradores y proteger al pueblo libanés”, ha dejado claro a través de sus redes sociales, antes de anunciar una reunión de emergencia en el Palacio de Baabda, la sede presidencial, este mismo lunes.

En la misma línea, el presidente del país, Joseph Aoun, ha llamado "a la sensatez, anteponiendo el interés nacional supremo a cualquier otra consideración" a la hora de abordar un conflicto regional. “Seguir utilizando a Líbano como plataforma para guerras de apoyo que no nos incumben volverá a exponer a nuestra patria a peligros cuya responsabilidad recaerá sobre quienes han ignorado los repetidos llamamientos a mantener la seguridad y la estabilidad en el país”, ha corroborado.

Alto el fuego

A pesar del alto el fuego suscrito en noviembre de 2024, Israel no ha dejado de lanzar ataques contra Líbano argumentando que se dirigen contra miembros de Hezbolá. Sin embargo, tanto las autoridades libanesas como Naciones Unidas han censurado estas acciones militares.