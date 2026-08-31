Italia y España mantienen hasta final de septiembre los controles fronterizos recíprocos

El gobierno de Italia ha decidido prolongar durante otros quince días la suspensión del acuerdo Schengen con España, de modo que mantendrá los controles fronterizos a personas procedentes de España que implantó a raíz de la crisis de Ceuta, lo que he llevado al ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez a ampliar también las medidas recíprocas.

Así pues, si bien los controles fronterizos se preveían hasta el próximo 7 de septiembre, durarán al menos otras dos semanas más para los viajeros que lleguen por mar o por aire. Desde su entrada en vigor, el pasado 8 de agosto, más de 12.500 pasajeros procedentes de Italia han tenido que soportar en territorio español este refuerzo de la vigilancia, según los datos del gobierno.

A juicio de Roma, persisten los elementos que condujeron a la suspensión del acuerdo de libre circulación de personas, por lo que ha decidido continuar al menos medio mes más con la medida. "Está motivada por la necesidad de garantizar la seguridad de las fronteras italianas y europeas, así como de impedir cualquier infiltración, empezando por la de carácter yihadista", ha señalado el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani.

Frente a esta práctica, Pedro Sánchez ha vuelto a criticar la falta de solidaridad de Italia, país al que España ayudó a acoger inmigrantes llegados a la isla de Lampedusa, pero también de los otros 21 líderes del bloque de 27 que cuestionaron la política migratoria definida por Moncloa.