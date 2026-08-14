Italia no da el brazo a torcer: mantendrá los controles con España mientras persistan los riesgos para la seguridad

El Gobierno de Giorgia Meloni mantendrá los controles en las fronteras interiores con España mientras considere que persisten riesgos para la seguridad nacional. Así lo ha confirmado este jueves el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, durante una comparecencia parlamentaria para explicar las medidas adoptadas tras la crisis migratoria de Ceuta.

Piantedosi ha asegurado que la decisión de suspender temporalmente la aplicación del acuerdo Schengen no será revisada antes del 15 de agosto y que, en cualquier caso, Roma solo estudiará levantar los controles cuando se hayan descartado completamente los riesgos para la seguridad de Italia.

«La decisión de suspender la aplicación del acuerdo Schengen no será revisada antes del 15 de agosto», afirmó el ministro, que defendió que la actuación italiana se ajusta al derecho europeo.

Italia niega una medida contra España

El ministro italiano ha rechazado que la decisión tenga como objetivo castigar a España y ha negado cualquier intención de enfrentamiento entre ambos países. Según Piantedosi, los controles son una medida «cautelar y organizativa» destinada a proteger la seguridad nacional y la estabilidad del espacio europeo.

«Queda fuera de discusión cualquier acto hostil hacia España, país ligado a nosotros por históricos lazos de amistad y hermandad», señaló.

Piantedosi, sin embargo, acusó al Gobierno español de haber respondido a la decisión italiana con una «lógica de represalia» al restablecer también los controles sobre los viajeros procedentes de Italia.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió aplicar controles a los viajeros procedentes de Italia después de que Roma no atendiera las peticiones españolas para retirar sus restricciones. La medida española está prevista hasta el 7 de septiembre.

Entre los argumentos utilizados por el Gobierno italiano para mantener los controles figura el posible riesgo de infiltración de personas vinculadas al terrorismo entre los flujos migratorios irregulares.

Piantedosi afirmó que distintas fuentes señalan que determinadas zonas de Marruecos, incluidas áreas próximas a Ceuta, han sido históricamente escenario de reclutamiento y radicalización yihadista.

«No se puede mirar a lo ocurrido en Ceuta como si fuera algo que no nos incumbe», sostuvo el ministro, quien añadió que cada entrada irregular en la ciudad autónoma supone, a su juicio, una vulnerabilidad para todo el espacio Schengen.

Roma defiende el uso de los controles fronterizos

El ministro italiano recordó además que los países europeos han recurrido en numerosas ocasiones a la suspensión temporal de Schengen y a la reintroducción de controles en las fronteras interiores.

Según Piantedosi, estas medidas se han activado «cientos de veces» en Europa. Citó entre los países que han recurrido a ellas a Francia, Austria, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Polonia, Suecia y Noruega, además de España, que habría aplicado este tipo de controles en unas 21 o 22 ocasiones.

La crisis migratoria de Ceuta ha provocado así un nuevo choque diplomático entre Madrid y Roma. Italia introdujo los controles el 31 de julio tras la llegada irregular de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma, aunque la mayoría regresó posteriormente a Marruecos.

Por ahora, el Gobierno de Meloni mantiene su decisión y no contempla revisar los controles antes del 15 de agosto.