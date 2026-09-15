Italia extiende hasta mediados de octubre los controles fronterizos con España, que devuelve la medida

El gobierno de Italia ha decidido prolongar durante otros quince días la suspensión del acuerdo Schengen con España, de modo que mantendrá los controles fronterizos que implantó a raíz de la crisis de Ceuta hasta mediados del mes de octubre, lo que ha llevado al ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez a ampliar las medidas recíprocas hasta el mismo período

Así pues, si bien los controles fronterizos se preveían hasta el próximo 25 de septiembre, durarán al menos otras dos semanas más para los viajeros que lleguen por mar o por aire. A juicio de Roma, persisten los elementos que condujeron a la suspensión del acuerdo de libre circulación de personas, por lo que ha decidido continuar al menos medio mes más con la medida para aplacar "los altos riesgos de seguridad interna, además de la potencial amenaza de infiltración terrorista".

Frente a esta práctica, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha vuelto a cargar contra el gobierno liderado por Giorgia Meloni por adoptar una medida "absurda, inútil" y que "dinamita el espíritu y la filosofía de lo que quiere decir ser socios europeos". "Europa, sin solidaridad, no puede existir", ha advertido.

No ha obviado el canciller español que Italia tiene actualmente "el doble de entradas irregulares que España", ha sacado una vez más a colación el apoyo prestado durante la entrada masiva de migrantes a través de la isla de Lampedusa. "No solamente ofrecimos nuestra solidaridad, como lo hemos hecho en muchas otras situaciones, sino que incluso acogimos migrantes irregulares", ha recordado, sin dejar de criticar que Meloni haya decidido ahora "atacar la dignidad de los españoles y la unidad de los europeos".