Japón despliega por primera vez misiles de largo alcance frente a las costas de China

Japón percibe los riesgos de seguridad en su entorno como "los más graves y complejos desde el final de la Segunda Guerra Mundial", lo que le ha llevado a desplegar, por primera vez, su sistema de misiles antibuques de largo alcance.

Lo ha hecho en su costa oeste, frente al litoral de China, con armas que tienen un rango de acción de hasta mil kilómetros, de modo que podrían impactar en ciudades como Shanghái, que se encuentra a unos 900 kilómetros en línea recta.

Con todo, el gobierno nipón está tratando de adquirir a Estados Unidos misiles de crucero tomahawk, que alcanzan los 1.600 kilómetros, un poco más de la distancia que media entre la base militar de Kengun, en la ciudad de Kumamoto, y Pekín.

Esta iniciativa, en palabras del ministro de defensa nipón, persigue "fortalecer las capacidades de disuasión y respuesta" del país y representa un cambio significativo en la política de seguridad japonesa.