Japón se alejará de la austeridad para convertirse en un referente en innovación y nuevas tecnologías

El nuevo gobierno de Japón trabaja ya en la hoja de ruta para los próximos años y, con la vista puesta en convertir al país en uno de los principales centros mundiales de creación intelectual e innovación, dejará atrás la política de austeridad en las cuentas públicas y apostará por invertir en tecnología de vanguardia y en desarrollo de startups.

Para guiar este trabajo, el consejo de política económica y fiscal ha recibido el encargo de la primera ministra, Sanae Takaichi, de fortalecer los planes relacionados con la ciencia, el desarrollo de startups y las nuevas tecnologías. "La innovación es crucial para lograr una economía sólida", ha defendido la mandataria nipona tras escuchar las aportaciones de varias empresas privadas.

En concreto, las compañías japonesas demandan a su gobierno que invierta en investigación científica, que apoye a las empresas con subsidios frente al aumento de los precios y de los costes laborales, que se apueste por el desarrollo de startups, que diseñe un mecanismo para atraer capital riesgo y que se eliminen las trabas fiscales que frenan, por ejemplo, a los business angels.

Con esto sobre la mesa, Takaichi se ha comprometido a alejarse de la "austeridad excesiva" y apostar por construir "una economía sólida mediante inversiones audaces" a través de la cooperación público-privada en áreas como la inversión en gestión de crisis y la inversión en crecimiento.

Y, en línea con lo anterior, ha pedido al consejo de política económica un briefing sobre las medidas fiscales a implantar, al tiempo que ha encargado a sus ministros la redacción de un plan básico enfocado a "convertir a Japón en una nación basada en nuevas tecnologías y a acelerar la implementación social de tecnologías de vanguardia".