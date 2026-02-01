José Luis Bonet: “La imagen de España en el Reino Unido la construyen sus empresas”

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha reivindicado el papel decisivo del tejido empresarial en el fortalecimiento de las relaciones entre España y el Reino Unido, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre económica y las tensiones geopolíticas. A su juicio, son las empresas las que sostienen y proyectan la imagen de España en el país británico a través de su actividad, su compromiso y su capacidad de adaptación.

Bonet realizó estas declaraciones durante la Cena Anual de Patronos de la Cámara de Comercio de España en Reino Unido, un encuentro que reunió a representantes institucionales, autoridades y compañías españolas con presencia en el mercado británico. En este foro, subrayó que la solidez de los vínculos bilaterales se apoya en la confianza generada por la labor empresarial y en una cooperación constante entre ambos países.

El presidente de Cámara de España destacó también el trabajo desarrollado por la Cámara Española en Reino Unido, a la que definió como una organización consolidada y de referencia dentro del sistema cameral español. En este sentido, valoró su contribución al impulso de las relaciones económicas y comerciales, así como el impacto de iniciativas como el Barómetro sobre el Clima de Negocios, que ofrece una radiografía periódica de la situación y expectativas de las empresas españolas en el país.

Durante su intervención, Bonet insistió en la importancia de la colaboración público-privada y de mantener canales de interlocución estables entre empresas y administraciones para afrontar con éxito los desafíos globales. En este ámbito, puso en valor el respaldo de las embajadas, las oficinas comerciales y las organizaciones empresariales como elementos clave para acompañar la internacionalización.

Finalmente, animó a las compañías a seguir profundizando en un camino que, según señaló, abre nuevas oportunidades para España y el Reino Unido, y reiteró el compromiso de la Cámara de Comercio de España de seguir trabajando para reforzar esta relación estratégica a largo plazo.