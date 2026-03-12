La justicia de Israel archiva la violación a un palestino grabada por las cámaras de su celda

La filtración de un video que muestra a un grupo de soldados israelíes violando a un preso palestino en una cárcel de Israel, que desató una tormenta política en el interior del país y una tormenta de críticas en el exterior, se saldará únicamente con la dimisión de la anterior fiscal militar. Pero no por su responsabilidad en los hechos, sino, precisamente, por sacar a la luz las imágenes buscando justicia.

Ahora, su sustituto ha decidido archivar el caso debido a la "complejidad" de la "infraestructura probatoria existente", toda vez que el preso vejado ya ha sido liberado en virtud del alto el fuego alcanzado con Hamás. Así pues, únicamente se trasladará al ejército la recomendación de que "tome las medidas necesarias para evitar incidentes similares en el futuro".

La decisión ha sido bien recibida por el gobierno de Benjamin Netanyahu, quien hoy mismo ha enviado un comunicado en el que celebra la decisión de la justicia militar y reivindica que "Israel debe perseguir a sus enemigos, no a sus heroicos combatientes". "Me alegra que se haya hecho justicia", ha apoyado su ministro de Defensa, Israel Katz, poco partidario de defender "los derechos de los terroristas".

Pese a la decisión de archivar el caso contra estos cinco soldados, en los exámenes médicos del reo palestino consta que la agresión le provocó fractura de siete costillas, una perforación en el pulmón, un desgarro rectal y heridas en su cuerpo y cara; por todo lo cual tuvo que ser sometido a cirugías y transfusiones de sangre, además de permanecer hospitalizado durante un largo período de tiempo.