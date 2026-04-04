Kenia acelera su apuesta minera y abre yacimientos de minerales críticos al mercado

Kenia ha dado un nuevo paso para intentar atraer inversión extranjera y, para ello, ha convocado procesos de interés sobre varios yacimientos de tierras raras y minerales críticos; recursos estratégicos que han abierto auténticas competiciones a nivel internacional debido a la necesidad de asegurar las cadenas de suministro de la industria.

Así pues, consciente de que especialmente los elementos de tierras raras se han convertido en esenciales para una amplia gama de productos electrónicos y para aplicaciones militares, el gobierno keniata ha publicado en su boletín oficial una invitación a los operadores mineros para que presenten expresiones de interés de cara a la adjudicación de los derechos de hasta cinco minas antes del próximo día 17.

En concreto, el ejecutivo de Kenia pretende atraer a empresas cualificadas a su mina de cobre en Kamacabi y a su cantera de manganeso en Lali Hills, así como poner en explotación un yacimiento de coltán en Kiritiri, una mina de cromita en Kang'ura y un últim depósito de niobio y tierras raras en Mrima Hill.