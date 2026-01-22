Kiev resiste temperaturas bajo cero sin calefacción debido a ataques de Rusia

Unos 4.000 hogares de Kiev, la capital de Ucrania, se encuentran actualmente sin calefacción a causa de los ataques de Rusia contra la infraestructura energética del país europeo, mientras la ciudad padece temperaturas bajo cero. En este contexto, Davos será el epicentro de unas conversaciones de paz que sentarán a Zelenski con Trump, mientras Putin recibirá en Moscú al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

De hecho, el presidente Zelenski se encuentra ya en Davos para un encuentro en el que seguir avanzando hacia una paz que el mandatario estadounidense ve próxima.

Witkoff, quien contactó ayer con la delegación ucraniana para abordar la recuperación económica del país tras cuatro años resistiendo la invasión rusa, ha dado cuenta de que Trump plantea fijar "una zona libre de aranceles" en el país ucraniano. "El pueblo ucraniano lo merece, dado que han sido muy valientes en esta lucha", ha reivindicado, al tiempo que ha puesto en valor la "disponibilidad" de Zelenski para trabajar en favor de la paz.

Optimista en la medida que solo queda "una" cuestión —que no ha desvelado— por perfilar en las negociaciones, el Kremlin ha rebajado sus expectativas al negarse a hablar sobre esos "progresos".