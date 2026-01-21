Putin se verá con el enviado especial de Estados Unidos, y Trump avanza contactos con Zelenski

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantendrá mañana una reunión con Steve Witkoff, el enviado especial de Estados Unidos para tratar de poner fin a la guerra desatada en Ucrania.

Después de un encuentro entre el propio Witkoff y un representante especial de Putin, Kirill Dimitriev, en los márgenes del Foro de Davos, que ambas partes han considerado positivo, la cita cobra más relevancia de cara a las negociaciones de paz al incluir al propio mandatario ruso.

Se producirá tan solo un día después de que el presidente Trump asegurase que el fin del conflicto está "razonablemente cerca" a pesar de las dificultades derivadas del "odio tremendo" entre Zelenski y Putin. Y, tras avanzar que tratará de verse con el presidente ucraniano en Davos, después de su recepción en Florida, ha añadido que las negociaciones están en un punto en el que podría ya cerrarse "un acuerdo".

"Si no lo hacen, son estúpidos", ha dicho sobre los mandatarios de Kiev y Moscú, consciente de la "enorme magnitud" de un conflicto que se ha convertido ya en "una carnicería", pues miles de personas mueren cada semana. Según los cálculos del servicio de inteligencia de Reino Unido, Rusia acumula más de 1,2 millones de bajas desde el inicio de la guerra, hace casi cuatro años.