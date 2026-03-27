Kuwait confirma daños en su principal puerto comercial tras un ataque con drones

Las autoridades de Kuwait han confirmado que el principal puerto comercial del país, el de Shuaij, ha sufrido daños como consecuencia de un ataque con drones "enemigos", en medio de la escalada de tensión en la región debido al ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Por el momento, la autoridad portuaria únicamente ha confirmado daños materiales, sin notificar víctimas. Por el momento, desde Teherán no han reivindicado el ataque.

En paralelo a este lanzamiento de drones sobre el puerto, las autoridades kuwaitíes han asegurado que han derribado decenas de misiles y drones disparados por Irán, que ha respondido a la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv lanzando ataques contra el país hebreo y los intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas sus bases militares.