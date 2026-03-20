Nuevos ataques en Emiratos, Arabia Saudí, Kuwait y Bahréin mantienen las alertas en el Golfo

Un día después de que doce países árabes o de mayoría musulmana censurasen la escalada bélica que Irán ha extendido por la región, y en medio de bombardeos sobre la infraestructura energética del golfo Pérsico que han provocado un nuevo auge en los precios del petróleo y el gas, esta madrugada se han registrado nuevos ataques contra Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait y Bahréin.

Así, en Kuwait, la refinería de Mina al Ahmadi ha registrado un incendio en varias de sus unidades como consecuencia de varios ataques con drones, sin que se hayan reportado víctimas.

Además, por parte de Riad, en las últimas horas ha notificado la interceptación de hasta 27 drones; mientras desde Abu Dhabi han confirmado que sus defensas aéreas han estado activas para responder a la entrada de misiles y drones en su espacio aéreo.

Simultáneamente, desde Manama, el gobierno bareiní ha informado, apenas dos horas después de urgir a sus ciudadanos a acudir a un lugar seguro tras la activación de las sirenas, de que, "como consecuencia de la agresión iraní, se ha producido un incendio en una empresa tras la caída de metralla".