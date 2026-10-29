Lagarde anuncia que dejará la presidencia del BCE en febrero

El 7 de febrero de 2027. Es la fecha elegida por Christine Lagarde para abandonar la presidencia del Banco Central Europeo después de siete años al frente, y que supone adelantar ocho meses la renovación de una institución crucial en la lucha contra la inflación en la zona euro.

Con este anuncio, realizado a través de sus redes sociales, la economista francesa confirma así los rumores que desde hace meses apuntaban a su salida anticipada y que ella misma se había encargado de desmentir. "Estoy comprometida con una misión, y mi misión es la estabilidad de los precios y la estabilidad financiera. Quiero que el euro, del que somos custodios, sea fuerte y esté preparado para el futuro", llegó a afirmar el pasado mes de febrero, aunque posteriormente abrió la puerta a adelantar la renovación del BCE "unos meses".

Mientras se relaciona esta dimisión con su próxima incorporación a la dirección del Foro Económico Mundial, el organismo que anualmente se reúne en Davos para analizar las perspectivas globales y de cuyo patronato forma parte, comienzan a abrirse ya las quinielas sucesorias.

En ellas destaca el economista Pablo Hernández de Cos, que llegó a ser gobernador del Banco de España y actualmente ejerce como director general del Banco de Pagos Internacionales. En una extraña excepción en la política española, cuenta con el apoyo tanto del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, así como del visto bueno de una mayoría de cualificados economistas, según una encuesta de Bloomberg.

Otra de las opciones con más peso para dirigir la institución monetaria de la eurozona es el neerlandés Klaas Knot, quien presidió el Banco Central de Países Bajos de 2011 a 2025, y que, al igual que Hernández de Cos, fue miembro del consejo de gobierno del BCE.

Renovación más amplia en el BCE

Junto con la renovación del puesto de Lagarde, que corresponde al Consejo Europeo, el BCE deberá cubrir también la marcha en enero de la alemana Isabel Schnabel, miembro del consejo ejecutivo, y el puesto de economista jefe que Philip Lane ejercerá hasta mayo. Y, de ascender Knot a presidente, los cambios podrían afectar también al asiento que ocupa su compatriota Frank Elderson.

Lagarde, de 70 años, se convirtió en presidenta del BCE el 1 de noviembre de 2019. Sucedió en el cargo al italiano Mario Draghi en virtud de un pacto entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la entonces canciller de Alemania, Angela Merkel, que facilitó su salto desde la dirección del Fondo Monetario Internacional.