El BCE exige claridad a Trump sobre los aranceles: “Negocios, no litigios”

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, se ha sumado a las voces que, desde el viejo continente, exigen claridad a Estados Unidos sobre su política arancelaria a raíz del fallo del Tribunal Supremo y de los anuncios de Trump sobre nuevas tasas comerciales.

"Es un poco como conducir: hay que conocer las normas antes de coger el volante. Ocurre lo mismo en el comercio, y ocurre lo mismo en la inversión", ha declarado a la CBS.

"Es importante conocer las normas y evitar tener que volver a reclamar aranceles porque la gente quiere hacer negocios, no meterse en litigios", ha remarcado.

Lagarde aprovechó además para expresar su temor sobre "nuevas disrupciones" para todos los profesionales que "se habían acostumbrado" al panorama actual configurado por la guerra arancelaria emprendida por Trump.

Su futuro

Por lo demás, y en lo referente a las informaciones que especulaban con una posible salida adelantada de su cargo antes de octubre de 2027, Lagarde ha asegurado que su "escenario base" pasa por llegar hasta el final de su mandato.

"Estoy comprometida con una misión, y mi misión es la estabilidad de los precios y la estabilidad financiera. Quiero que el euro, del que somos custodios, sea fuerte y esté preparado para el futuro", ha sostenido.

"Creo que hemos logrado muchas cosas. La inflación se encuentra en el objetivo, el crecimiento es aceptable, no brillante, pero resiste, y el desempleo está en su nivel más bajo histórico. Pero necesitamos consolidarlo todo. Y mi escenario base es que me llevará hasta el final de mi mandato. Y los electores de cualquier país del mundo toman sus decisiones, y esas decisiones deben ser respetadas: yo todavía no he terminado", ha finalizado la alta banquera francesa.