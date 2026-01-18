El vasco que inventó la chilena a bofetadas

Una ‘chilena’ es, según la Real Academia Española, un “remate o despeje de espaldas a la portería contraria, con los dos pies en el aire”. Y debe ser transcrito así, en la lengua de Cervantes, porque este arabesco imposible de los cuerpos gráciles, fue inventado por un español de los que nacen donde quieren. Se llamaba Ramón Unzaga pero bien podría haber sido Pedro de Valdivia, por la contumacia con la que conquistó Chile.

Desde Bilbao, su familia emigró a Talcahuano. Se formó en contabilidad y trabajó en la mina, aunque su pasión era el deporte. Practicaba atletismo como Spiridon Louis, ciclismo como Garin, waterpolo como Hajós y natación como Weissmüller, pero la pelota lo cautivó para dotarlo de mil filigranas. El 16 de enero de 1914 la cancha de El Morro fue testigo de la más importante. “El cuerpo en el aire, de espaldas al suelo, las piernas disparaban la pelota hacia atrás en un repentino vaivén de hojas de tijera”, rememora Galeano. Ramón Unzaga acababa de crear la chilena, su “salto de lujo”. La exprimió sobre todo en defensa, aunque tamaña vanguardia tardase en ser aceptada. El hispano-chileno, capaz de concluir un partido disparando una pistola, dirimió en alguna ocasión la validez de sus cabriolas con “un cambio de bofetadas” con los trencillas.

Los diarios lo catalogaban como “trabajador incansable, hábil para romper una combinación, astuto en ubicarse, alimentador constante y oportuno de los ágiles”. Su destreza lo llevó a capitanear a la selección de Chile y desde ahí expandió su jugada al mundo como un ciclón.

La ‘chorera’ en Talcahuano, ‘chilenita’ en Chile o ‘trizaga’ en Uruguay, se llamó lacónicamente ‘chilena’ en España porque un discípulo de Unzaga, David Arellano, la exhibió aquí una década más tarde.

La ‘chorera’ en Talcahuano, ‘chilenita’ en Chile o ‘trizaga’ en Uruguay, se llamó lacónicamente ‘chilena’ en España porque un discípulo de Unzaga, David Arellano, la exhibió aquí una década más tarde. Y es que a pesar de que son muchas las circunscripciones que se la rifan -como Brasil y su adscripción a Leónidas Da Silva- nadie la ha litigado más fuerte que el Perú. Se cuenta que los chalacos, moradores en el Puerto del Callao, ya ejecutaban la ‘chalaca’ mucho antes de Unzaga y que en 1892, los ingleses, llegados en sus barcos, la importaron. Es una teoría que apoya Vargas Llosa en detrimento de su colega uruguayo ya que “sólo los chalacos manejan las patas mejor que las manos” y por la que hasta el coloso Teófilo Cubillas, intentó reclamar los derechos de la pirueta.

Resulta imposible establecer una clasificación de las mejores chilenas. Lira, Madruga, Montiel o sobre todo, Ibrahimovic con un disparate de 35 metros, han ganado un premio Puskas con sus ejecuciones. Los hay que basan su carrera en la maniobra como el alemán Fischer, capaz de convertirla en una semifinal mundialista, o los más de 30 goles de Hugo Sánchez. Van Basten hizo lírica hace 40 años, Ronaldinho se doctoró ante el Villarreal, Rooney la bordó en un derbi de Manchester, Cristiano hizo un monumento en Turín, Bale la encumbró en una final de Champions y, si me preguntan, siempre señalaré el misil de Bressan como favorito.

El gol de Pelé en ‘Evasión o victoria’ es el mejor indicio del poder liberador de una chilena, considerada por la propia FIFA como “lo más espectacular visto en el fútbol”. Una combadura inverosímil que sacó de su chistera un mediocentro de Bilbao y que defendió a bofetadas para que, 112 años después, sigamos venerando la magia.

