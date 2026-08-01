Letonia cierra el último paso fronterizo que mantenía abierto con Bielorrusia ante la presión migratoria

El gobierno de Letonia ha anunciado el cierre del último paso fronterizo que mantenía abierto con Bielorrusia, alegando "razones técnicas", sin que se haya precisado durante cuánto tiempo permanecerá sin estar operativo.

Pese a esa justificación, la decisión se ha tomado en la misma semana en la que el ministro letón de Interior, Janis Dombrava, ya pidió a los letones que evitaran cruzar a Bielorrusia, o bien que regresaran, ya que "la guerra migratoria híbrida" de Minsk podría dificultar el paso entre estados.

De hecho, las autoridades del país báltico ya fueron cerrando todos los puestos fronterizos entre ambos países en respuesta a la presión migratoria, de la que acusa al gobierno de Bielorrusia, siendo el ubicado en la pequeña localidad de Paternieki, en el sur de Letonia, el único operativo hasta ahora.

Sin embargo, con la mejoría de las temperaturas, se ha registrado un aumento de los intentos por cruzar de manera irregular desde Bielorrusia, con hasta 2.263 casos solo en junio, según cifras del ministerio del Interior de Letonia.