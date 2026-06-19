Zelenski acusa a Bielorrusia de colocar equipamiento que ayuda a "dirigir" los ataques de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido a su homólogo en Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que dispone de una semana para retirar de la frontera las torres de repetición que sirven para "dirigir" los ataques rusos sobre la población ucraniana.

"Si él no lo hace, lo haremos nosotros", ha avisado, antes de incidir en que debe "desmantelar" esos equipos. "Por esto están muriendo civiles a diario, por esto hay niños heridos", ha denunciado el líder ucraniano, consciente de la complicidad entre Lukashenko y Putin y de que su país ya fue base para atacar Ucrania al principio de la guerra.

"Rusia seguirá presionándolo para que entre en esta guerra. Ahora entiende que Ucrania responderá", ha zanjado Zelenski, que ya ha denunciado en anteriores ocasiones que Minsk se pliega a las exigencias de Rusia y se inmiscuye cada vez más y de manera cada más directa en el conflicto, extremo que Lukashenko niega.