Levantan la orden de confinamiento en el crucero atracado en Burdeos, que retoma su viaje

El crucero cuyos 1.701 ocupantes quedaron hoy confinados en el interior del buque debido a un brote de un virus gastrointestinal ha recibido ya permiso para que los pasajeros no infectados puedan salir al exterior con normalidad.

Según las autoridades sanitarias, los resultados de los análisis llevados a cabo por el departamento de enfermedades infecciosas del hospital de Burdeos confirman que se trata de un episodio de gastroenteritis de origen viral (norovirus) y desvinculan el fallecimiento de un pasajero de 92 años del medio centenar de contagios, entre los cuales no hay ningún caso grave.

En todo caso, esos pacientes continuarán en aislamiento y atendidos por el equipo médico del crucero, pero los pasajeros sin síntomas podrán continuar su viaje con normalidad.

Así las cosas, la naviera, Ambassador Cruise Line, ha confirma a La Región Internacional que el barco "ha sido declarado apto", de modo que reanudará sus operaciones. De hecho, "todas las excursiones programadas se realizarán según lo previsto mañana".

A bordo del Ambition viajan un total de 1.701 personas (1.187 pasajeros más 514 tripulantes). El buque llegó a Burdeos procedente de Liverpool, una parada tras la cual la naviera detectó un aumento de los contagios. Su siguiente parada será España, concretamente el puerto de Ferrol.