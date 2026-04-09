Netanyahu se reafirma tras la masacre de Líbano: "Continuaremos golpeando"

"Continuaremos golpeando a Hezbolá en cualquier lugar que sea necesario". Benjamin Netanyahu ha salido hoy al paso de las críticas de la comunidad internacional por la masacre que Israel perpetró ayer en Líbano y que supuso el asesinato de más de 250 personas reivindicando que ese golpe sirvió para acabar con la vida del secretario del líder de la milicia chií. Así es que ha dejado claro que seguirá bombardeando a su vecino del norte a pesar de lo pactado entre Estados Unidos e Irán para silenciar las armas durante dos semanas —y que ahora mismo pende de un hilo dados los incumplimientos de todas las partes—, y prueba de ello son las casi veinte víctimas de los últimos ataques.

Y mientras Pakistán —en su calidad de país mediador—, Irán, la Unión Europea o China deploraron la destrucción que el país hebreo está llevando a Líbano, también en la medida en que supone socavar cualquier negociación, desde Washington le quitan hierro a la situación. "Una tontería", ha dicho el vicepresidente estadounidense, JD Vance, por la que no merece la pena renunciar a la búsqueda de un acuerdo. Sobre todo porque —asegura— "nunca" se habló de que Beirut formase parte del alto el fuego, a pesar de que así lo publicó el primer ministro pakistaní: "un malentendido", ha alegado el número dos de Trump.

Por el momento, las conversaciones en Islamabad entre Washington y Teherán siguen en pie para mañana. No obstante, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ya ha anticipado que la continuación de los ataques contra Líbano provocarán que la negociación "carezca de sentido", pues las "señales de engaño y de falta de compromiso" inundarán de desconfianza las relaciones. En todo caso, en medio de las dudas sobre el paso por el estrecho de Ormuz —distintas plataformas de monitorización del tráfico marítimo reportan desde ayer cierto movimiento en esa importante ruta comercial—, la Guardia Revolucionaria ha publicado las rutas de entrada y salida para evitar posibles minas antibuques.

UE-Israel

Y, entre reprobaciones a la actuación de Israel en Líbano, donde la cifra de muertos se sitúa en el entorno de las 2.000 personas, el portavoz de Exteriores de la UE ha admitido que la posibilidad de suspender el acuerdo comercial con Israel "sigue sobre la mesa", de modo que el ejecutivo comunitario podría recurrir a esa medida.

A raíz de esto, utilizando la percha de las quejas de Trump sobre la OTAN, el ministro de Exteriores del país hebreo ha aprovechado para criticar al viejo continente: "Así es siempre con Europa: se mantienen al margen, guardan las distancias. A veces emiten desmentidos o condenas. Sin embargo, siempre se benefician de los resultados", ha publicado en sus redes sociales.

Más dura, en todo caso, ha sido su reacción a la decisión de España de reabrir su embajada en Irán, cerrada a raíz del conflicto bélico: "Van de la mano. Sin pudor. Para vergüenza eterna".