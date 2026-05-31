Un libro rescata la labor de los diplomáticos españoles fieles a la democracia durante la Guerra Civil

La historia de los diplomáticos españoles que fueron fieles a la Segunda República durante la Guerra Civil y los años posteriores de dictadura, son los protagonistas del libro "Al servicio de la democracia", una obra colectiva coordinada por el historiador Ángel Viñas y coeditada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación junto a la Editorial Crítica.

El volumen, publicado el pasado 29 de abril, reconstruye el papel desempeñado por numerosos miembros de la carrera diplomática española que defendieron la legalidad republicana durante la contienda civil y que, tras la victoria franquista, continuaron ejerciendo desde el exilio o sufrieron represalias por mantenerse leales al orden constitucional vigente en aquel momento.

Lejos de centrarse únicamente en el relato político o institucional, la obra profundiza en las trayectorias personales y profesionales de quienes intentaron mantener la presencia internacional de la República en un escenario marcado por el aislamiento, la presión diplomática y el avance de los regímenes autoritarios en Europa. El libro analiza además el funcionamiento de distintas embajadas y legaciones españolas durante la guerra y dedica un apartado específico al papel de las mujeres diplomáticas, tradicionalmente invisibilizado en los relatos históricos sobre la diplomacia española.

La presentación de libro tuvo lugar esta semana en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Palacio de Marqués de Salamanca, y reunió a historiadores, diplomáticos y representantes institucionales. Durante el acto, Viñas reivindicó el carácter coral de la investigación y puso en valor la colaboración entre investigadores de distintas generaciones.

El historiador defendió la necesidad de seguir revisando la historia diplomática española desde el rigor académico y alejada de planteamientos partidistas. “Nuevas generaciones, nuevos materiales, nuevas interpretaciones y una mayor distancia a los hechos hacen imposible que pueda hablarse de historia definitiva”, señaló durante su intervención. Al mismo tiempo, insistió en que escribir historia “no es hacer propaganda ideológica o política”, sino ofrecer una reconstrucción fiel de los acontecimientos a partir de la documentación disponible.

José Manuel Albares durante la presentación del libro | Ministerio de Exteriores

El libro también establece paralelismos entre los principios defendidos entonces por parte de la diplomacia republicana y algunos de los debates actuales sobre política internacional, derechos humanos y defensa del multilateralismo. En este sentido, los autores explican cómo muchos de aquellos diplomáticos mantuvieron una visión de la acción exterior vinculada a la legalidad internacional, la resolución pacífica de conflictos y la defensa de los valores democráticos en un momento de fuerte polarización ideológica en Europa.

La clausura del acto corrió a cargo del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien reivindicó la diplomacia como “un compromiso activo y diario con la democracia, el derecho internacional y la paz”.

Albares aseguró que la obra constituye “una ventana al pasado, pero también un espejo para el presente”, y defendió que los principios sostenidos por aquellos diplomáticos continúan inspirando la política exterior española actual. Según señaló, la defensa de los derechos humanos, la cooperación internacional, el multilateralismo y la búsqueda de soluciones pacíficas siguen siendo ejes fundamentales de la acción exterior de España en escenarios internacionales como Ucrania, Gaza, Sudán o Irán.

El ministro señaló además que la voz de España mantiene hoy un reconocimiento internacional precisamente por esa defensa de la legalidad y de los principios democráticos, valores que —afirmó— ya guiaron la actuación de muchos diplomáticos españoles durante uno de los periodos más complejos de la historia contemporánea del país.

La presentación sirvió para dar continuidad al homenaje celebrado en junio de 2025 en el Ministerio, donde se descubrió una placa en recuerdo de los diplomáticos leales a la República y represaliados tras la guerra.