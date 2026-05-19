La literatura catalana será la invitada de honor en el Salón Internacional del Libro de Turín 2027

catalanes/ La literatura catalana será la invitada de honor del Salón Internacional del Libro de Turín 2027, uno de los encuentros editoriales más importantes de Europa, según se anunció durante la clausura de la edición celebrada este año en la ciudad italiana.

Con esta designación, la literatura catalana toma el relevo de Grecia, última cultura invitada de honor en una feria que en los últimos años también ha dedicado este reconocimiento a Países Bajos, la lengua alemana, Albania, la lengua española y Francia.

El Salón Internacional del Libro de Turín, creado en 1988, se ha consolidado como una de las principales citas culturales y editoriales del continente. En su última edición reunió a más de 230.000 visitantes, cerca de 1.000 expositores y alrededor de 2.500 actividades vinculadas al mundo del libro, la lectura y la industria editorial.

La participación como invitada de honor permitirá a la literatura catalana contar con un espacio destacado dentro de la feria, incluyendo un estand de unos 150 metros cuadrados con escenario propio, así como la presencia de entre 15 y 20 autores y autoras.

Además, editoriales catalanas participarán en el Rights Centre, el área profesional dedicada a la compraventa de derechos editoriales, mientras que la programación se completará con actividades culturales paralelas en distintos espacios de la ciudad de Turín.

El reconocimiento llega en un momento de creciente proyección internacional de la literatura catalana en Italia. En los últimos cinco años se han publicado más de 180 traducciones de obras catalanas al italiano, reflejando el interés creciente del mercado editorial italiano por autores y autoras en lengua catalana.