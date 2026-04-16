El Instituto Cervantes de Roma presenta la edición italiana de "La península de las casas vacías" de David Uclés

El Instituto Cervantes de Roma organiza este sábado, 18 de abril, la presentación de la edición italiana de la novela "La península de las casas vacías", del escritor David Uclés, en un acto que contará con la participación del profesor de literatura Adrián J. Sáez.

El encuentro tendrá lugar a las 18:30 horas en la librería Mercurio Pigneto, con entrada libre hasta completar aforo. La cita permitirá al público acercarse a una obra que, tras su éxito en España, llega ahora a las librerías italianas.

Publicada en Italia por la editorial Neri Pozza, la novela se ha convertido en un fenómeno editorial por su particular mirada sobre la Guerra Civil española, abordada desde el realismo mágico. A través de esta perspectiva, Uclés construye un relato que combina memoria histórica e identidad, elementos centrales de su narrativa.

El autor es hoy una de las voces más destacadas de la literatura contemporánea europea, gracias a una propuesta literaria que revisita el pasado desde una óptica innovadora y simbólica.

La presentación, organizada por el Instituto Cervantes, se enmarca en su programación cultural en Italia, orientada a la difusión de la literatura española y al diálogo entre autores, especialistas y lectores en el ámbito internacional.