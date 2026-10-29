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Lituania impone la mili obligatoria para hombres a partir de 2032

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El país báltico pasará de reclutar anualmente a 5.000 jóvenes por sorteo a que todos los hombres de 18 a 22 años deban recibir formación militar

Ejercicios militares Brave Griffin 26-II en Lituania
Ejercicios militares Brave Griffin 26-II en Lituania | Milosz Kozakiewicz

Ante las crecientes preocupaciones en materia de seguridad que acechan especialmente a los países bálticos en el marco de la guerra en Ucrania, Lituania ha decidido endurecer su sistema de servicio militar, que pasará a ser universal para los hombres de entre 18 y 22 años a partir de 2032.

Hasta ahora, el país recluta cada año a unos 5.000 jóvenes que son seleccionados por sorteo, pero el planteamiento presentado hoy por el presidente del país, Gitanas Nauseda, pasa por elevar esa cifra hasta los 7.500, teniendo en cuenta la evolución demográfica y las exclusiones por motivos médicos.

Es más, el primer ministro, Mindaugas Sinkevicius, ha explicado que su voluntad era adelantar ese cambio, pero que los responsables militares aconsejaron ampliar los plazos para dotarse de la infraestructura y la preparación necesaria para atender a ese elevado contingente.

Así, los preparativos para 2032 contemplan la formación de unos 300 instructores y la construcción de instalaciones adecuadas, así como diversificar las modalidades de servicio, con opciones como la formación para operar drones o la colaboración con la guardia fronteriza y los equipos de extinción de incendios y rescate.

Este nuevo sistema entronca con la recuperación del servicio militar parcial en 2015, tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, pues este episodio llevó a las autoridades lituanas a replantearse sus necesidades en defensa.

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