Lituania sigue a Polonia y negocia con EEUU para que instale una base militar

Apenas cinco meses después de que lo hiciera Polonia, en un contexto de tensión en el flanco oriental de la OTAN a causa de los movimientos de Rusia, las autoridades de Lituania han presentado en Washington una solicitud formal para que Estados Unidos instale una base militar de carácter permanente en su país.

Este movimiento da continuidad al planteamiento expresado por el primer ministro del país báltico, Mindaugas Sinkevicius, sobre su disposición a facilitar el despliegue norteamericano en su territorio; algo que el propio presidente Trump ya anunció el pasado mes de octubre que estudiaría.

Ahora, con el envío de la documentación, el país europeo ha iniciado el trámite reglamentario. Sin embargo, el ministro de Defensa de Lituania ya ha dejado claro que será "un proceso largo, con largas negociaciones" entre los dos países: "Lleva mucho tiempo llegar a una decisión u otra".

A su juicio, la decisión de Washington no solo se basa en "la capacidad y la infraestructura militar", sino que Lituania puede inclinar la balanza garantizando unas condiciones de vida adecuadas para los soldados norteamericanos desplegados y sus familias. "Es necesario garantizar también la infraestructura civil necesaria, por lo que estas negociaciones han comenzado y continúan", ha zanjado.

En los últimos meses, Lituania ha sido testigo de diversas violaciones de su espacio aéreo por parte de aviones o drones procedentes de Rusia, y la ausencia de expectativas sobre el fin del conflicto en Ucrania le han llevado a tomar medidas como la reimplementación del servicio militar.