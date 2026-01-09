Llegan a Madrid los cinco presos políticos españoles liberados por Venezuela

Los cinco españoles liberados por el nuevo gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, han llegado este viernes al aeropuerto de Madrid; donde les ha recibido la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo.

Familiares esperando el regreso de los liberados en Venezuela

"Ya están en España los cinco compatriotas liberados ayer en Venezuela", ha señalado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en un mensaje en la red social X, precisando que "han podido reencontrarse, por fin, con sus familias y amigos".

Albares, que ya habló con todos ellos por teléfono este jueves tras su liberación, ha trasladado que espera "poder verles pronto" y ha expresado su deseo de que "recobren la normalidad de sus vidas con rapidez".

Entre la veintena de presos liberados, de los alrededor de 900 que se cree que están retenidos en cárceles venezolanas, se estima que habría una veintena de españoles.

Los cinco liberados por el momento son los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, detenidos en septiembre de 2024 por, supuestamente, participar en un complot contra Nicolás Maduro y tener vínculos con el CNI; el marino canario Miguel Moreno Dapena, detenido el pasado junio mientras buscaba pecios hundidos en aguas venezolanas; el valenciano Ernesto Gorbe Cardona, quien fue detenido en diciembre de 2024 bajo la acusación de haber cometido irregularidades administrativas; y la hispanovenezolana Rocío San Miguel, activista por los derechos humanos que fue detenida en 2024 cuando intentaba salir del país acusada de conspiración.

Liberación

La liberación se produce después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de un “número importante de presos”, tanto venezolanos como extranjeros, en lo que calificó como un gesto unilateral para avanzar en la paz y la convivencia en el país.

Rodríguez agradeció de forma expresa la mediación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, así como el apoyo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, del reino de Qatar y de las instituciones del Estado venezolano. “Siempre han estado al lado del pueblo de Venezuela para defender el derecho a la vida plena, a la autodeterminación, a la independencia y a la paz”, afirmó.