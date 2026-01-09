Los cinco presos políticos españoles liberados en Venezuela llegarán esta tarde a España

Los cinco ciudadanos españoles liberados el pasado jueves en Venezuela ya vuelan rumbo a España y está previsto que lleguen esta tarde, donde se reencontrarán con sus familias tras meses de detención. Así lo ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha celebrado personalmente la excarcelación y ha podido hablar con ellos antes de su regreso.

“He hablado con ellos para transmitirles mi alegría por su liberación”, ha señalado el ministro, que también ha querido expresar su agradecimiento a la Embajada de España en Venezuela y a “todos los que han contribuido a que haya sido posible” la salida de los compatriotas detenidos.

Entre la veintena de presos liberados, de los alrededor de 900 que se cree que están retenidos en cárceles venezolanas, se encuentran Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, dos jóvenes vascos arrestados en septiembre de 2024 y acusados por las autoridades venezolanas de participar en un supuesto complot contra Nicolás Maduro y de tener vínculos con el CNI, algo negado siempre por el Gobierno español.

También ha sido excarcelado Miguel Moreno Dapena, marino canario detenido en junio cuando el barco en el que navegaba fue interceptado por la Armada venezolana bajo sospechas de actividades no autorizadas. Completan el grupo el valenciano Ernesto Gorbe Cardona, encarcelado por supuestas irregularidades administrativas, y Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos con doble nacionalidad hispano-venezolana, detenida en 2024 acusada de conspiración.

La liberación se produce después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de un “número importante de presos”, tanto venezolanos como extranjeros, en lo que calificó como un gesto unilateral para avanzar en la paz y la convivencia en el país.

Rodríguez agradeció de forma expresa la mediación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, así como el apoyo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, del reino de Qatar y de las instituciones del Estado venezolano. “Siempre han estado al lado del pueblo de Venezuela para defender el derecho a la vida plena, a la autodeterminación, a la independencia y a la paz”, afirmó.

El Gobierno de España ha celebrado oficialmente la liberación y el inminente regreso de los cinco ciudadanos. En un comunicado, el Ejecutivo ha expresado su satisfacción por un paso que considera “positivo” y ha trasladado su alegría tanto a los liberados como a sus familiares y amigos. Los cinco españoles viajan asistidos por la representación diplomática española en Caracas y, tras su llegada esta tarde, podrán poner fin a una larga espera marcada por la incertidumbre.