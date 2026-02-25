La lucha de la periodista afgana Khadija Amin por recuperar a sus hijos llega a la pequeña pantalla

La periodista afgana Khadija Amin, refugiada en España desde 2021, estrena esta semana el documental ¿Dónde están mis hijos?, un relato en primera persona sobre la batalla legal y emocional que mantiene para recuperar a sus tres hijos, de los que fue separada tras divorciarse de su marido y denunciarle por malos tratos.

El documental, que se estrenará este jueves, 26 de febrero en Movistar Plus+ y consta de dos capítulos, reconstruye una historia marcada por la violencia, la desprotección institucional y la distancia forzada. En Afganistán, tras el divorcio, no figura oficialmente que tenga tres hijos y, además, llegó a constar como fallecida en registros del país, lo que le impidió demostrar su maternidad.

Amin ha agradecido públicamente al Gobierno español la ayuda prestada para salir de Afganistán tras la vuelta al poder del régimen talibán. En particular, ha destacado el apoyo recibido a su llegada a España por parte de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien la recibió en el aeropuerto en 2021. “No sabía que en un país hubiera mujeres con un cargo tan importante como ministra de Defensa”, ha señalado en un encuentro con la prensa en Madrid, ciudad en la que reside desde hace cuatro años.

Según ha relatado, las autoridades españolas le ofrecieron entonces cuatro plazas en un avión militar para evacuar también a sus tres hijos e incluso a su exmarido. Él rechazó la salida del país y, desde entonces, cortó toda comunicación entre ella y los menores.

En el documental, Amin muestra cómo logró localizar la vivienda de su exmarido en Kabul a través de Google Maps y averiguar a qué colegio acudían sus hijos. También denuncia que colaboradores del régimen talibán le exigieron 20.000 euros a cambio de facilitar la salida de los niños del país.

Actualmente, sus hijos residen en Alemania con su padre. La periodista asegura que el contacto con ellos es muy limitado y que, en las últimas conversaciones, los menores le han reprochado que les “abandonó”, una versión que, según sostiene, responde al relato impuesto por su exmarido. “He luchado por ellos y quiero que algún día vean que nunca dejé de hacerlo”, afirma.

Amin, que ha denunciado haber sufrido violencia física, emocional y vicaria, confía en que la obtención de la nacionalidad española —que tramita desde hace seis meses— pueda facilitar los pasos legales para recuperar a sus hijos. Reconoce que la realización del documental le ha obligado a revivir el dolor, pero también le ha permitido iniciar un proceso de sanación.

Más allá de su caso personal, la periodista explica que su historia refleja la realidad de “millones de mujeres afganas encarceladas en Afganistán”, privadas de derechos básicos tras el regreso de los talibanes al poder. “Quiero que este documental sea una carta audiovisual para mis hijos, pero también una forma de dar visibilidad a las mujeres y niñas afganas. La comunidad internacional nos abandonó a manos de terroristas”, concluye.