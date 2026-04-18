Lula: "No podemos despertar cada día con el tuit de un presidente amenazando al mundo"

Diplomacia

El presidente de Brasil
El presidente de Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha criticado el comportamiento de Trump, así como sus continuas faltas de respeto a otros países y a organismos internacionales como la ONU, al tiempo que ha requerido medidas para atajar esta situación.

"No podemos despertar todos los días por la mañana e ir a dormir por la noche siempre con el tuit de un presidente amenazando al mundo, declarando la guerra", ha recalcado, y ha dejado claro que "ningún presidente de ningún país del mundo, por grande que sea, tiene el derecho de poner reglas a otros países".

En la cumbre de líderes progresistas que ha tenido lugar en Barcelona, Lula ha apelado a la ONU a tomar cartas en el asunto. "Los cinco miembros del Consejo de Seguridad deben reunirse para cambiar su comportamiento", ha dicho sobre Estados UnidosChinaFranciaReino Unido y Rusia.

Situación de Cuba

Al hilo, ha mostrado su preocupación por Cuba y sus ciudadanos y ha rechazado mantenerse "en silencio" ante lo que está ocurriendo porque hay "emperadores que se creen los dueños del mundo".

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