Maduro se declara inocente: "Soy un hombre decente"

El presidente de Venezuela y su esposa, trasladados por agentes de la DEA

Nicolás Maduro ha prestado declaración ante el tribunal de Nueva York que llevará su caso y, al igual que su esposa, Cilia Flores, se ha declarado inocente de todos los cargos que se le atribuyen.

"Soy un hombre decente", ha pronunciado, después de que el juez Alvin Hellerstein, quien lleva también el caso del exjefe de inteligencia chavista el Pollo Carvajal, leyera a ambos sus derechos y les hiciese entrega del escrito de acusaciones. Además, según The New York Times, la cónyuge de Maduro también se ha declarado "no culpable, completamente inocente" de todas las acusaciones.

Tal y como desveló ayer la fiscala superior de Estados Unidos, Pam Bondi, a ambos se les relaciona con delitos de "conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos".