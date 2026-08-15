Málaga, Baleares y Madrid concentran la mayor parte de las viviendas de lujo de España

España cuenta con 46.454 viviendas anunciadas por encima del millón de euros, según los datos facilitados, mientras que 10.511 inmuebles superan los tres millones de euros. El mercado residencial de lujo se concentra especialmente en Málaga, Baleares y Madrid, que reúnen buena parte de la oferta de mayor precio.

Málaga encabeza el listado en viviendas de más de tres millones de euros, con 3.671 inmuebles, el 35% del total nacional. Le siguen Baleares, con 2.942, que representa el 28%, y Madrid, con 1.830, equivalente al 17%.

En el segmento de viviendas por encima del millón de euros, Madrid aparece con 9.276 inmuebles, mientras Málaga suma 9.472 y Baleares alcanza los 8.060. Entre las tres provincias concentran más de la mitad de la oferta nacional de viviendas de este precio.

Barcelona, con 5.492 viviendas de más de un millón de euros, y Alicante, con 5.466, completan el grupo de territorios con mayor presencia de vivienda de lujo. En el tramo superior a los tres millones, Barcelona cuenta con 608 inmuebles y Alicante con 506.

La costa mediterránea concentra buena parte del lujo

Los datos muestran una fuerte presencia de la vivienda de lujo en territorios costeros. Girona suma 2.123 viviendas por encima del millón de euros y 263 por encima de los tres millones, mientras Santa Cruz de Tenerife registra 1.324 y 247, respectivamente.

Cádiz cuenta con 813 viviendas de más de un millón y 232 de más de tres millones. Valencia suma 942 en el primer segmento y 47 en el segundo, mientras Las Palmas alcanza 467 y 37.

También destacan Guipúzcoa, con 327 viviendas superiores al millón de euros; Vizcaya, con 340; y Pontevedra, con 303.

Madrid constituye la principal excepción a este patrón de concentración costera. La capital y su entorno provincial reúnen una de las mayores ofertas de viviendas de alto precio de España y ocupan una posición destacada también en el segmento más exclusivo.

Asturias suma 162 viviendas por encima del millón

Entre las provincias del norte, Asturias cuenta con 162 viviendas anunciadas por encima del millón de euros, de las que ocho superan los tres millones.

Cantabria registra 188 viviendas por encima del millón y diez por encima de los tres millones. A Coruña suma 151 viviendas en el primer tramo y tres en el segundo, mientras Pontevedra alcanza 303 y dos, respectivamente.

En Cataluña, además de Barcelona, Girona concentra una importante oferta de viviendas de lujo, mientras Tarragona suma 211 inmuebles por encima del millón de euros y nueve por encima de los tres millones. Lleida registra 95 y cinco, respectivamente.

El mercado más exclusivo se concentra en pocas provincias

La distribución de las viviendas de más de tres millones de euros refleja todavía una mayor concentración que el conjunto de la oferta de lujo. Málaga, Baleares y Madrid acumulan por sí solas el 80% de los inmuebles de este segmento, según los porcentajes facilitados.

Esta concentración sitúa a la Costa del Sol, las islas Baleares y Madrid como los principales polos del mercado residencial de máxima gama en España. Barcelona y Alicante completan el grupo de provincias con más de 500 viviendas anunciadas por encima de los tres millones.

Por el contrario, numerosas provincias presentan una oferta muy reducida de inmuebles en este nivel de precios. Entre ellas figuran Albacete y Cáceres, con dos viviendas cada una, y Ávila y Ciudad Real, con tres y cuatro, respectivamente, en el tramo superior a los tres millones.