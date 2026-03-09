María Wildrige: “El bombardeo de Estados Unidos contra Irán es un grave error”

La presidenta de la Federación de Asociaciones Españolas en Estados Unidos (FAEUSA), María Wildrige, ha cuestionado el bombardeo de Estados Unidos contra Irán, al considerar que la decisión incrementa la tensión internacional y transmite un mensaje peligroso sobre la resolución de conflictos.

“Creo que el bombardeo de Estados Unidos contra Irán es un grave error. No solo aumenta la tensión en una región ya inestable, sino que además transmite la idea de que los conflictos internacionales pueden resolverse mediante la fuerza sin un verdadero esfuerzo diplomático”, afirmó Wildrige en declaraciones a La Región Internacional-

La presidenta de FAEUSA también vinculó el momento de la operación con el contexto político interno estadounidense. “Esta decisión también llega en un momento muy conveniente para el presidente de Estados Unidos, que se enfrenta a fuertes polémicas internas relacionadas con su presunta implicación en los archivos de Jeffrey Epstein. Cuando surgen crisis políticas, es común ver este tipo de ‘distracciones’”, señaló.

Respecto a la postura del Gobierno español, Wildrige consideró que España ha actuado con responsabilidad. “Considero que España ha adoptado una posición responsable. Aunque mantener una postura independiente frente a Estados Unidos pueda tener consecuencias económicas o diplomáticas, defender principios y el respeto al derecho internacional es más importante a largo plazo”, declaró.

Asimismo, defendió la necesidad de preservar la autonomía de las decisiones internacionales. “No podemos permitir que un solo país —ni su presidente— dicte lo que deben hacer otras naciones”, sostuvo.

En ese sentido, valoró el papel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Pedro Sánchez ha demostrado liderazgo y se ha ganado el respeto de millones de personas dentro y fuera de España por defender una política exterior basada en la prudencia, la legalidad internacional y el diálogo”, concluyó.