Dos menores, detenidos en Filipinas tras un tiroteo en un instituto con tres muertos
Sucesos
Hay también cinco personas heridas que ya han sido trasladadas a dependencias médicas
Al menos tres personas han muerto y cinco han resultado heridas a causa de un tiroteo en un instituto de Filipinas que supuestamente ha sido perpetrado por dos menores de edad, que ya han sido detenidos.
En concreto, los arrestados son un estudiante de 9º grado, de 15 años, y otro menor de edad.
Además, según la información proporcionada por las fuerzas de seguridad del país asiático, los heridos han sido trasladados para recibir los cuidados necesarios en los correspondientes centros médicos.
Este grave suceso ha tenido lugar en la Escuela Secundaria Nacional de San José, en la ciudad de Tacloban, al este de Filipinas.
Tras lo ocurrido, se han suspendido las clases en todo el distrito de San José.
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