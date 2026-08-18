Al menos dos menores muertos en un nuevo tiroteo en un instituto en Filipinas

No había pasado ni una hora desde la llegada de los chicos al colegio católico Ateneo de Zamboanga, en la isla filipina de Mindanao, cuando un estudiante de noveno grado (14-15 años) irrumpió en un aula armado con "una pistola y un rifle" y, mientras retransmitía en video sus movimientos, abrió fuego contra otros dos.

Uno de ellos, alumno de décimo grado, fue la primera víctima mortal, y la segunda fue el propio atacante, que se suicidó instantes más tarde. Su cuerpo, de hecho, fue hallado en uno de los pasillos del centro educativo, en una planta inferior a la que fue escenario de los primeros disparos.

En un intento de esclarecer lo sucedido, la policía de Filipinas ya ha ordenado una "investigación exhaustiva" con el foco puesto en la procedencia de las armas. "Nuestra prioridad ahora es comprender a fondo todo el incidente", ha precisado el jefe de la policía nacional filipina, el general Joseph Melencio Nartatez.

La magnitud de la tragedia, que recuerda otro tiroteo escolar hace apenas dos meses en Filipinas que se saldó con la muerte de tres menores de edad, ha motivado también una reacción del presidente, Ferdinand Marcos Jr.

A través de un comunicado, ha anticipado que se evaluará de qué modo se pueden "fortalecer las medidas de seguridad" en los centros educativos, a fin de "evitar que otra familia, otra escuela y otra comunidad sufran el mismo dolor". Las escuelas, ha recalcado, "deben ser uno de los lugares más seguros" del país.