Los mercados empujan a Estée Lauder tras romper con Puig, que se desploma en la bolsa

Los mercados han reaccionado a la noticia de Estée Lauder y Puig rompían su negociación. Mientras la compañía de belleza de Estados Unidos despertó subiendo un 10,25% en Wall Street, hasta los 87 dólares por acción, la bolsa de Madrid reportaba a esa hora a la empresa de España una caída del 13,8%, lo que situó su valor ligeramente por encima de los 15 euros.

De hecho, desde que trascendieron las negociaciones sobre su posible fusión el pasado 23 de marzo, las acciones de la catalana acumulaban un alza de casi un 17,4%, mientras las de la estadounidense caían un 8,16%.

Tras el desacuerdo en las negociaciones, Bank of America ha reiterado su recomendación de compra de Estée Lauder, con un precio objetivo de 120 dólares.

"Las noticias de hoy deberían ser un catalizador positivo para la acción, ya que la perspectiva para la acción vuelve a centrarse en los fundamentos, impulsada por la mejora del mercado de la belleza en China y el sector de viajes, junto con el impulso del plan Beauty Reimagined", exponen los analistas del banco norteamericano en un informe.

La fusión entre ambas empresas de cosmética, según un informe del banco de inversión Jefferies remitido a clientes institucionales, conllevaría la creación de un nuevo gigante mundial en el campo de la belleza con una valoración de 50.000 millones de euros.