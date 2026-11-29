En Bunia, en el este de República Democrática del Congo, varias personas infectadas de ébola esperaban a que quedara una cama libre para ir al hospital. Era julio, y las noventa plazas del centro de tratamiento de la ciudad ya estaban ocupadas apenas dos meses después del inicio del brote que está devorando mil vidas cada mes.

Parte de la magnitud de la crisis se explica, precisamente, por la falta de centros de atención. "La gente nos dice a menudo que prefiere esperar en casa y venir solo cuando haya una cama disponible", contaba Sylvie Kaczmarczyk, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras, consciente de que cada día sin tratamiento dificulta la lucha contra la enfermedad.

Así sucede que, a menudo, cuando los pacientes consiguen acceder a un centro hospitalario, su estado ya es crítico. Además, los datos de este mes enmarcan la situación: dos de cada tres personas que fallecieron a causa del ébola lo hicieron fuera de los centros de tratamiento. Y, según la Organización Mundial de la Salud, esa proporción es particularmente alta entre los niños más pequeños.

Sin embargo, no es el único factor que explica la rápida expansión del virus. En el este del Congo, los combates entre milicias por el control de tierras y minas de oro obligan a muchas familias a huir y dificultan el acceso de los sanitarios a algunas zonas. Tanto es así que la OMS identifica el deterioro de la seguridad como el mayor obstáculo para extender la atención médica.

Mientras tanto, el mapa del brote ha cambiado. En julio, la provincia de Ituri, donde se encuentra Bunia, concentraba alrededor del 90% de los casos confirmados en el país. Sin embargo, los datos de noviembre reflejan un descenso en la zona del 13%, mientras en la vecina Kivu Norte sube un 8% y el ritmo de contagios prácticamente se ha equiparado en ambas regiones en este mes.

La epidemia más mortífera

Seis meses después de que las autoridades declarasen el brote, el Congo sufre la epidemia de ébola más mortífera de su historia: un total de 12.176 casos confirmados y 5.978 fallecidos. En poco más de medio año, un solo país rebasa ya la mitad de las 11.325 muertes que dejó entre 2014 y 2016 la gran epidemia de África occidental, que golpeó sobre todo a Guinea, Liberia y Sierra Leona.

Más países afectados

En esta ocasión, fuera de la República Democrática del Congo, cuatro países han confirmado casos vinculados a la epidemia desde mayo —un total de 31 contagios y cuatro muertes—. Se trata de Uganda y Kenia, donde hubo infecciones en el interior del país, y Nigeria y Francia, que registraron cada uno un contagio importado.

Uganda, que comparte frontera con el este congoleño, fue el país más afectado fuera del Congo, con veinte casos confirmados y dos fallecidos. El brote se declaró el 15 de mayo, el mismo día que en el Congo, y se dio por terminado el 26 de agosto. En Kenia hubo nueve casos y dos muertes. Allí los investigadores pudieron reconstruir toda la cadena de contagios: los ocho casos posteriores al importado correspondían a cuatro familiares del primer paciente y cuatro trabajadores sanitarios. El último enfermo recibió el alta el pasado día 11.

En Francia, el caso importado se notificó en junio y el paciente se recuperó. Nigeria confirmó el suyo en octubre, que fue evacuado a Ginebra, donde recibió el alta también el pasado 11. Mientras tanto, los equipos sanitarios siguieron durante 21 días a las 62 personas identificadas como contactos del paciente, pero ninguna desarrolló la enfermedad.

Cepa sin vacuna

El Congo conoce bien el ébola. Entre 2018 y 2020, otra epidemia causó unas 2.300 muertes también en el este del país.

Entonces, los equipos sanitarios pudieron recurrir a una vacuna contra el virus que la provocó. Sin embargo, el brote actual, el decimoséptimo que declaran las autoridades congoleñas, lo causa el virus Bundibugyo, para el que aún no hay una vacuna ni un tratamiento específico aprobados.