Me estoy refiriendo, como seguramente ya ha adivinado, a la interminable campaña electoral. A los candidatos se les habían acabados los eslóganes, los insultos, la promesas imposibles y las descalificaciones mutuas. Ya no quedaban camisetas, ni banderitas de colores, ni pancartas que lucir en los mítines.

Hay que reconocer que lo han dado todo. Pero la realidad es que se juegan mucho los cuatro que protagonizaron el último debate electoral. Feijóo ya adelantó que, si vuelve a ganar, pero no puede formar Gobierno, se retira, renuncia Acta de diputado y al aforamiento.

Con esta perspectiva no es de extrañar que en el mitin de cierre pidiera a los votantes de izquierda que le prestaran sus votos “para volver a la honestidad”. Le faltó decir que, además, para no tener que marcharse a su casa.

Abascal cerró campaña acompañado por su mujer. Se ha recorrido solo el país de cabo a rabo en un alarde de liderazgo indiscutido. Los seguidores valencianos le jalearon lo suficiente para soltarle aún más la lengua y convertir el mitin en una exhibición de insultos. Incluso llegó a pedir a los suyos que el domingo le echen ovarios y cojones y metan su papeleta en la urna.

Que negro lo debe ver Podemos que volvió a subir a Pablo Iglesias a un escenario para luchar por un único escaño, el de Irene, su pareja.

En cuanto a sus propuestas no parece que la prioridad nacional tenga el apoyo de la Comisión Europea y ya veremos si, al final, y felizmente, no se lleva a término.

Ada Colau, considerada por todos los analistas como la ganadora del debate, subió a la tribuna crecida en su autoestima y eso que Ayuso le había llamado “ofendidita”. Para compensar sus militantes le cantaban “Ada, Ada, Ada, remontada”, detrás Yolanda Díaz en su mitin de despedida. La exalcaldesa de Barcelona pidió el voto a las mujeres para luchar contra la violencia machista. Precisamente el día en que la cifra de asesinadas llegaba a cincuenta.

Que negro lo debe ver Podemos que volvió a subir a Pablo Iglesias a un escenario para luchar por un único escaño, el de Irene, su pareja.

Pedro Sánchez repitió camiseta, se besó otra vez con su mujer, y dijo (vaya usted a saber si verdaderamente convencido) que tienen la mayoría a la vista. Puede que confunda los deseos con la realidad, pero lo que de verdad necesita es un grupo parlamentarios fuerte que le permita seguir al frente del PSOE y no tener que marcharse otra vez, y esta para siempre.

Se comprende que, con tantos intereses personales en juego, se hayan desgañitado y logrado agotar a los votantes. Ya solo queda acudir a las urnas, votar cada uno lo que le parezca mejor para el país y, a partir del lunes, empezar a exigir las mejoras que prometieron.