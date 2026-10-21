Milei reivindica el papel de España en la conquista de América: "Es motivo de orgullo"

La mala consideración que tiene de Pedro Sánchez, a quien volvió a tachar de "dictador, corrupto y ladrón", no frena el amor de Javier Milei hacia el país que gobierna. "España tiene un lugar muy especial en mi corazón", aseguró el presidente de Argentina, quien no dudó, a diferencia de otros mandatarios hispanoamericanos, en reivindicar "la hazaña civilizatoria" que fue la conquista de América.

De visita en Madrid, en el marco de un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Milei hizo hincapié en que ese episodio, ocurrido hace más de cinco siglos, "es y debe ser motivo de orgullo para los españoles". Lejos de las críticas de la presidenta de México sobre el trato de los conquistadores con los pueblos indígenas a su llegada al nuevo continente, el dirigente argentino agradeció a España haber llevado "la civilización occidental" hacia lo que hoy es América.

Las instituciones, el conocimiento, la religión y el progreso, enumeró, llegaron a los países del cono sur de la mano de los colonizadores españoles, facilitando así su conexión con "una tradición muy profunda, la más inigualable de la historia humana", la que "comienza en Grecia, atraviesa Jerusalén, funda Roma y solidifica en Europa de la mano del cristianismo".

No obstante, el legado que España dejó en las Américas no se limita a la forma de vida o el desarrollo, sino que, para Milei, tiene una lectura política relacionada con una apuesta por "la libertad en sus múltiples formas". "En esa gran gesta civilizatoria que fue el descubrimiento de América, con el liberalismo, la propia libertad se hace nombre y bandera suprema, por lo que tenemos motivos para celebrar a España como cuna del liberalismo", ha apuntado.

Esta tesis ha sido respaldada por la Escuela Austríaca de Economía, haciendo alusión a los planteamientos de la Escuela de Salamanca y de Francisco de Vitoria como una de sus figuras cumbre: el fraile dominico es hoy universalmente reconocido como el fundador del derecho internacional moderno por su defensa en 1539 de que los derechos naturales —a la vida, a la propiedad o a la libertad— son inherentes a todo ser humano, incluidos los indígenas.

"Nuevas formas de tiranía"

Y, frente a "quienes dicen que el liberalismo ya no es necesario", advirtió de que la batalla no termina con la aparición de las democracias. "La victoria sobre la tiranía fue breve, porque pronto, desde el seno mismo de la democracia liberal, aparecieron nuevas formas de tiranía", recalcó.

De hecho, a falta de poco más de un mes para las elecciones generales en España, explicó que su visita tiene por objeto advertir a los españoles sobre el futuro que les depara si siguen "abrazados a la tiranía de los socialistas". En este sentido, les recomendó que escuchen a los argentinos, que han visto con sus propios ojos "en qué termina el socialismo cuando se le deja llegar hasta sus últimas consecuencias": "No queremos verlos caer ante los males que tanto daño nos causaron a nosotros. No dejen pasar la chance de actuar".

"Bienvenida"

Milei, que alcanza ya su séptima visita a España desde que accedió a la Casa Rosada en 2023 y sigue sin reunirse con el presidente del gobierno, sostuvo que no se entrevistará con "un corrupto". "No voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez, porque no estoy dispuesto a tener que coserme los bolsillos para no salir expoliado", remarcó.

Lona desplegada en Ferraz para recibir a Milei | EP

Además, se mostró encantado con la pancarta que el PSOE ha desplegado en su sede de la madrileña calle Ferraz para recibir al mandatario, con la que los socialistas se reivindican como "zurdos y orgullosos".