Un millón de palestinos, obligados a afrontar el verano en tiendas de campaña en Gaza

Aproximadamente un millón de palestinos afrontarán las altas temperaturas del verano en tiendas de campaña en la Franja de Gaza, ante la destrucción causada por Israel en el enclave y debido a las restricciones que ha impuesto a la entrada de materiales con los que comenzar la reconstrucción.

Según los datos de las ONG que trabajan sobre el terreno, unos 170.000 hogares viven en tiendas de campaña, mientras que otras 5.000 familias duermen al raso y 52.000 más lo hacen en refugios sobrepoblados.

Una niña entre tiendas de refugiados en Gaza | Belal Osama

Estas personas, ha dicho el portavoz del grupo sobre refugios, Jehan Salim, "no se enfrentan a un desastre natural", sino que sufren "la destrucción, el desplazamiento y el bloqueo a la ayuda", y ahora "se ven obligadas a soportar un calor sofocante" en instalaciones que no están concebidas para estancias prolongadas ni para las temperaturas extremas.

De hecho, ha denunciado que Israel continúa sin permitir el acceso en la franja a materiales que introducirían "mejoras básicas" pero significativas en los refugios, como sombra o ventilación." Es indignante", ha deplorado.

Los niños, la vida en Gaza | Belal Osama

Y, tras apuntar que la ofensiva de Israel contra Gaza dañó o destruyó más del 76% de las viviendas del enclave costero, el portavoz de las ONG ha hecho un llamamiento a que el verano "arrebate más vidas" de las que ya se han perdido en los ataques. Desde los atentados de Hamás, en octubre de 2023, Israel ha matado a más de 73.000 gazatíes, a los que se suma otro millar desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre del pasado año.