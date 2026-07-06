Millones de iraníes despiden en Teherán los restos mortales del ayatolá Jamenei antes de la gran procesión prevista para el lunes

Millones de personas han pasado ya por la Gran Mosalla de Teherán para rendir homenaje a los restos mortales del ayatolá Alí Jamenei, en la segunda jornada del funeral de Estado organizado en la capital iraní. Según los medios oficiales del país, las autoridades ultiman los preparativos para la gran procesión prevista este lunes, en la que podrían participar hasta 20 millones de personas.

Los restos mortales de Jamenei y de varios miembros de su familia permanecen desde el sábado en la Gran Mosalla de Teherán, convertida desde primera hora del día en el principal escenario de las ceremonias de despedida. El líder religioso falleció el pasado 28 de febrero en un bombardeo atribuido a la aviación israelí sobre Teherán, al inicio de la guerra entre Irán e Israel.

Tras la procesión por las calles de la capital, el cortejo fúnebre continuará su recorrido por la ciudad santa de Qom y posteriormente se desplazará a los lugares sagrados de Kerbala y Nayaf, en Irak. Finalmente, los restos regresarán a Irán para recibir sepultura el próximo jueves en el santuario del imán Reza, en Mashhad, ciudad natal de Jamenei.

Los medios estatales iraníes aseguran que desde el inicio de los actos funerarios se han registrado al menos siete millones de desplazamientos en el metro de Teherán con destino a la Gran Mosalla, reflejo de la elevada participación en las exequias.

La ceremonia de este domingo ha estado presidida por el veterano clérigo Jafar Sobhani, de 97 años, y ha contado con la presencia de destacadas autoridades iraníes, entre ellas el antiguo negociador nuclear y actual miembro del Consejo de Discernimiento, Said Yalili.

Las ceremonias previstas en las próximas jornadas estarán dirigidas por otros destacados líderes religiosos del país. El funeral en Qom será presidido por el ayatolá Makarem Shirazi, de 99 años, mientras que la ceremonia final en Mashhad estará supervisada por el gran ayatolá Noori Hamedani, de 101 años.