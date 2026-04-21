Netanyahu justifica la guerra en Irán en que los ayatolás planeaban "otro holocausto"

"El régimen de los ayatolás en Irán planeaba otro holocausto. Conspiró para destruirnos". Es la grave acusación de la que se ha valido el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para justificar su agresión a la república islámica, a pocas horas de que concluya la tregua pactada hace dos semanas y mientras reina la incertidumbre sobre si Teherán acudirá a la nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos para intentar sellar la paz.

Sin dejar de asegurar que existía "una amenaza existencial inminente" sobre Israel, Netanyahu ha insistido en que la irrupción militar en Irán impidió que hoy los nombres de sus ciudades se sumen a los de campos de concentración como Auschwitz o Treblinka, pues "en cada generación" hay alguien que intenta —ha dicho— "destruir" el país hebreo. Así es que, en el fondo, esta guerra persigue, según sus palabras, "garantizar que el hilo de la vida del pueblo de Israel no es cortado".

"La esencia está más clara que nunca: defender nuestra existencia nacional. Proteger nuestro hogar, a nuestro pueblo y a nuestro Estado. Garantizar, con ayuda de Dios, la eternidad de Israel", ha abundado, haciendo hincapié en que Israel ha estado "muchas veces al borde del abismo de la aniquilación".

En el marco de esta campaña, unas 3.500 personas han fallecido en Irán como consecuencia de los bombardeos de Estados Unidos e Israel; mientras en Líbano, donde el país hebreo decidió retomar los ataques al hilo de la agresión a la república islámica, ha puesto fin a la vida de unas 2.400 personas.