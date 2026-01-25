Moscú define a los dirigentes de la UE como “funcionarios analfabetos e incompetentes”

Rusia rechaza abrir conversaciones con la UE para abordar la solución de la guerra en Ucrania, hasta el punto de que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha dejado claro su país no tiene "nada de que hablar” con la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, a quien ha metido en el saco de unos "analfabetos" como son, estima, los líderes de Bruselas.

"Todo el sistema de relaciones internacionales se está resintiendo porque son unos incompetentes", ha denunciado Peskov. "Son una especie de funcionarios analfabetos e incompetentes, incapaces de ver el futuro y de comprender el sistema actual", ha indicado a la televisión pública rusa VGTRK.

"Son incapaces de resistir la asertividad de Trump", ha añadido Peskov, al tiempo que ha hecho hincapié en que "ni Rusia ni Estados Unidos van a discutir nada con ella" en referencia a la guerra de Ucrania o cualquier otro tipo de cuestión. "Está bastante claro y lo único que podemos hacer es esperar a que se vaya", ha concluido.