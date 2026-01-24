Zelenski ve "constructivas" las conversaciones con Rusia y EEUU y avanza que “continuarán”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado de que los contactos a tres entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos mantenidos en Abu Dabi han sido "constructivos" y ha adelantado que se celebrarán nuevos encuentros con este formato, probablemente la semana próxima.

Tras dos días de reuniones a tres, como ha explicado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales, "se ha hablado de muchas cosas y es importante que las conversaciones hayan sido constructivas".

"El centro han sido los parámetros para un posible fin de la guerra", según el mandatario ucraniano, que considera "de gran valor" la implicación de EE.UU. para "monitorizar y supervisar el proceso para el fin de la guerra y garantizar una seguridad genuina".

“Dado que hay disposición a avanzar, y Ucrania la tiene, habrá nuevas reuniones, posiblemente la próxima semana”, ha relatado Zelenski.

El encuentro de hoy ha durado aproximadamente tres horas y son las primeras conversaciones a tres tras meses de negociaciones indirectas mediadas por Estados Unidos basándose en el plan de 20 puntos presentado por el presidente Trump.