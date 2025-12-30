Moscú mantiene que el ataque a una residencia oficial rusa "atenta personalmente contra Putin" y "también contra Trump"

El Kremlin mantiene sus acusaciones contra Ucrania alrededor de un supuesto intento de ataque contra una de las residencias oficiales del presidente de Rusia, a pesar de que el propio presidente Zelenski ha rechazado que sus tropas hayan perpetrado ese acto que, además, ha tachado de "mentira". Y, mientras desde Kiev sostienen que el objetivo de esta farsa es justificar un endurecimiento de los bombardeos contra su país, desde Moscú anticipan que lo ocurrido les servirá para moldear las negociaciones de paz a su favor.

"Las consecuencias diplomáticas de estas acciones consistirán en el endurecimiento de la postura negociadora de Rusia", ha incidido el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en línea con lo manifestado ayer por el ministro ruso de Exteriores. Y, del mismo modo, ha recalcado que el ejército soviético ya "sabe cómo, con qué fuerza y cuándo responder" a un acto "terrorista" que "atenta contra el presidente Putin personalmente" y "también contra Trump", pues el objetivo último del ataque es "perturbar" sus esfuerzos en el marco del proceso de diálogo abierto por Estados Unidos para encontrar una solución pacífica al conflicto.

Por su parte, ha dejado claro que Rusia "no abandona las negociaciones" con Washington y que las conversaciones entre Trump y Putin "continúan". "Tales provocaciones, tales actos de terrorismo de Estado, no pueden socavar el nivel de confianza entre ambos presidentes", ha sentenciado Peskov.

Preocupación en China, India y Pakistán

Ante el giro de las últimas horas, tan solo un día después de que Trump, reunido con Zelenski, destacase la buena marcha de las negociaciones de paz, China ha recetado calma y un refuerzo del diálogo. En concreto, el portavoz de su ministerio de Exteriores, Lin Jian, ha pedido a las partes que eviten extender aún más el conflicto, que frenen la escalada de hostilidades y que se abstengan de provocaciones para crear así las condiciones necesarias que permitan alcanzar "una solución política de la crisis".

Por su parte, el primer ministro indio, Narendra Modi, ha incidido asimismo en que "los esfuerzos diplomáticos en curso ofrecen la vía más viable para poner fin a las hostilidades y lograr la paz". "Instamos a todos los involucrados a que se mantengan centrados en estos esfuerzos y eviten cualquier acción que pueda socavarlos", ha publicado en sus redes sociales.

Más directo ha sido el premier pakistaní, Shehbaz Sharif, quien ha condenado "firmemente" a través de su cuenta de X "todas las formas de violencia y todos los actos destinados a socavar la seguridad y amenazar la paz". Así pues, ha considerado el supuesto ataque contra una residencia oficial como "un acto atroz" que "constituye una grave amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad", de modo que ha trasladado su solidaridad con Putin y todo el pueblo ruso.

Otros países que han condenado lo ocurrido, según ha trasladado el Kremlin, han sido Nicaragua, Uzbekistán, Kirguistán y Kazajistán.

"Sin pruebas"

En paralelo, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha sostenido que Rusia no ha aportado ninguna prueba para sustentar sus acusaciones y ha tirado de su "largo historial de afirmaciones falsas": sus autoridades afirmaron a principios de 2022 que no atacarían al país europeo y la invasión comenzó apenas un mes más tarde.

Por lo demás, ha reprochado a los países que han reaccionado a la "propaganda falsa" del Kremlin que no expresaran la misma consternación cuando Rusia lanzó "un misil de verdad" contra la sede del gobierno ucraniano el pasado 7 de septiembre. "Instamos a todos los Estados a que actúen con responsabilidad y se abstengan de responder a afirmaciones no verificadas, ya que esto socava el constructivo proceso de paz que ha estado avanzando últimamente", ha reclamado el titular de Exteriores en su perfil de X.