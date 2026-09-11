Muere con 94 años la princesa Astrid de Noruega, dos días después del funeral de su hermano Harald

La Casa Real de Noruega acaba de informar de que la princesa Astrid de Noruega, hermana mayor del recién fallecido rey Harald V y tía del actual monarca, ha muerto este viernes a los 94 años, tan solo dos días después del funeral de su hermano.

"La princesa Astrid siempre mostró especial interés por el cuidado y la inclusión de los más vulnerables de la sociedad. Fue muy leal y siempre desempeñó sus funciones con compromiso, presencia y un espíritu contagioso", ha señalado el rey Haakon a través de un comunicado.

Es más, el monarca escandinavo ha afirmado que Astrid "representó a la Casa Real con calidez y dedicación" después de que, con 22 años, tuviese que asumir el papel de primera dama como consecuencia del fallecimiento de la princesa heredera Martha, abuela del actual rey.

Junto con ello, Haakon VIII ha destacado que sirvió también como "un gran apoyo" para el recién desaparecido rey Harald V "y para el resto de la familia". "Su fallecimiento es una gran pérdida para nosotros. La echaremos mucho de menos", ha expresado.

En este contexto, la Casa Real noruega ha informado de que las banderas ondearán a media asta en el balcón del palacio a lo largo de esta jornada y el día de su funeral.