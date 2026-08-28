Muere el rey de Noruega, Harald V, a los 89 años

El rey Harald V de Noruega, tras la inauguración oficial del Mundial de vela en el 2018, en una imagen de archivo.

Harald V, rey de Noruega, ha muerto a los 89 años de edad.

Ingresado en el hospital de Oslo desde hace once días, en las últimas horas su estado de salud había empeorado debido a una infección bacteriana en la sangre. De hecho, ayer su familia cancelaba todos sus compromisos para acompañar al monarca en sus últimas horas.

Hoy ha sido la Casa Real la que ha anunciado, "con profunda tristeza", la muerte de quien ocupó el trono del país nórdico desde 1991.

"El rey Harald falleció en paz en el Hospital Nacional el viernes 28 de agosto a las 6:35 horas".

Los noruegos se concentraron a las puertas del hospital donde estaba ingresado Harald V | Europa Press

Harald V era el decano de las casas reales europeas y estaba aquejado de diversos problemas de salud los últimos años que le llevaron a tener que ingresar en el hospital con frecuencia, como sucedió a principios de año durante sus vacaciones en Tenerife, a causa de una infección cutánea en una pierna.

Casado desde 1968 con Sonia Haraldsen, una mujer que no pertenecía a la realeza, tuvo que pelear para que su padre, el rey Olaf V, permitiera el matrimonio tras casi una década de noviazgo después de que ambos se conocieran en un campamento de verano a los 15 años.

Los reyes de Noruega, Harald V y Sonja | Europa Press

Su hijo Haakon, que en los últimos días ejercía como regente, será su sustituto.